23:16 24.02.2026
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.02.2026
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Диверсификация для нас важна, но в то же время она означает для нас как можно больше источников и транспортных маршрутов, а не меньше. И это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Вчера, 21:54
 
