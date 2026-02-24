Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
21:54 24.02.2026
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.02.2026
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок, заявил венгерский министр иностранных дел... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:54:00+03:00
2026-02-24T22:04:00+03:00
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
"Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
