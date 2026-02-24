Рейтинг@Mail.ru
В Сирии ликвидировали группу боевиков, организовавшую нападение на блокпост - РИА Новости, 24.02.2026
20:41 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/siriya-2076504110.html
В Сирии ликвидировали группу боевиков, организовавшую нападение на блокпост
в мире, сирия, исламское государство*
В мире, Сирия, Исламское государство*
В Сирии ликвидировали группу боевиков, организовавшую нападение на блокпост

Syria TV: В Сирии ликвидировали боевиков, организовавших нападение на блокпост

© РИА Новости / Рустам БузановВоенный в Сирии
Военный в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Рустам Бузанов
Военный в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Силы внутренней безопасности Сирии ликвидировали группу террористов ИГ*, организовавших нападения на блокпост в провинции Ракка на северо-востоке страны, сообщает сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на источник в службе безопасности.
Сирийские официальные СМИ ранее сообщали, что группы неизвестных боевиков организовали нападения на блокпосты сил безопасности в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны в воскресенье и понедельник. В результате чего были убиты и ранены несколько силовиков.
"Ликвидирована террористическая ячейка, связанная с группировкой ИГ*, причастная к нападению на один из блокпостов сил внутренней безопасности к западу от города Ракка", - цитирует телеканал слова источника.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Коалиция США начала вывод сил с базы на северо-востоке Сирии, пишут СМИ
23 февраля, 09:59
 
В миреСирияИсламское государство*
 
 
