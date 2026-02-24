https://ria.ru/20260224/siriya-2076504110.html
В Сирии ликвидировали группу боевиков, организовавшую нападение на блокпост
Силы внутренней безопасности Сирии ликвидировали группу террористов ИГ*, организовавших нападения на блокпост в провинции Ракка на северо-востоке страны,... РИА Новости, 24.02.2026
В Сирии ликвидировали группу боевиков, организовавшую нападение на блокпост
