Сийярто заявил, что США могут одобрить сделку по NIS в ближайшее время - РИА Новости, 24.02.2026
20:27 24.02.2026 (обновлено: 20:53 24.02.2026)
Сийярто заявил, что США могут одобрить сделку по NIS в ближайшее время
экономика
сша
венгрия
петер сийярто
нефтяная индустрия сербии
сша
венгрия
экономика, сша, венгрия, петер сийярто, нефтяная индустрия сербии
Экономика, США, Венгрия, Петер Сийярто, Нефтяная индустрия Сербии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ожидает, что процесс по одобрению Управлением иностранными активами (OFAC) минфина США сделки по продаже российской доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL может пройти в ближайшие дни.
"Компания MOL ведет активные переговоры о покупке сербской нефтяной компании с российскими владельцами. Для завершения сделки MOL и "Газпромнефти" необходимо одобрение американского санкционного ведомства. В ближайшие дни мы рассмотрим статус этого процесса. Чем скорее санкционное ведомство США даст свое одобрение, тем скорее MOL сможет завершить переговоры с российскими владельцами по контракту, тем скорее сербская нефтяная компания также окажется в мажоритарной собственности MOL", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины
Вчера, 20:27
OFAC минфина США ранее продлило до 20 марта лицензию на оперативную деятельность NIS под санкциями США.
Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил 13 января, что ожидает окончательного договора о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" в феврале-марте 2026 года.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
Вчера, 19:17
 
ЭкономикаСШАВенгрияПетер СийяртоНефтяная индустрия Сербии
 
 
