Сийярто заявил, что США могут одобрить сделку по NIS в ближайшее время

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ожидает, что процесс по одобрению Управлением иностранными активами (OFAC) минфина США сделки по продаже российской доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL может пройти в ближайшие дни.
"Компания MOL ведет активные переговоры о покупке сербской нефтяной компании с российскими владельцами. Для завершения сделки MOL и "Газпромнефти" необходимо одобрение американского санкционного ведомства. В ближайшие дни мы рассмотрим статус этого процесса. Чем скорее санкционное ведомство США даст свое одобрение, тем скорее MOL сможет завершить переговоры с российскими владельцами по контракту, тем скорее сербская нефтяная компания также окажется в мажоритарной собственности MOL", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
OFAC минфина США ранее продлило до 20 марта лицензию на оперативную деятельность NIS под санкциями США.
Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил 13 января, что ожидает окончательного договора о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" в феврале-марте 2026 года.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.