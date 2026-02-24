Сийярто заявил, что США могут одобрить сделку по NIS в ближайшее время

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ожидает, что процесс по одобрению Управлением иностранными активами (OFAC) минфина США сделки по продаже российской доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL может пройти в ближайшие дни.