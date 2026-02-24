Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой

УФА, 24 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что арестованная по делу о растрате и получении взятки министр культуры региона Амина Шафикова - порядочный человек.

Он поручил своей администрации внести предложения, кто будет исполнять обязанности министра культуры Башкирии, и при необходимости оказать помощь семье Шафиковой.