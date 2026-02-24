Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой

УФА, 24 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что арестованная по делу о растрате и получении взятки министр культуры региона Амина Шафикова - порядочный человек.
"Я считаю Шафикову очень порядочным человеком и очень эффективным министром. Потому что 14 лет работы - это период расцвета нашей культуры, институтов, инфраструктуры культуры. Это огромный труд был сделан ею. Это тяжелая, непонятная мне ситуация, я всегда исхожу из того, что следствие разберется, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры пресечения в отношении женщины, у которой несовершеннолетний ребенок", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства региона.
Он поручил своей администрации внести предложения, кто будет исполнять обязанности министра культуры Башкирии, и при необходимости оказать помощь семье Шафиковой.
Басманный районный суд Москвы 19 февраля заключил Шафикову под стражу. Ее обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Фабула дела официально не озвучивалась.