Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой - РИА Новости, 24.02.2026
13:45 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/shafikova-2076393470.html
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой - РИА Новости, 24.02.2026
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что арестованная по делу о растрате и получении взятки министр культуры региона Амина Шафикова - порядочный человек. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:45:00+03:00
2026-02-24T13:45:00+03:00
москва, радий хабиров, республика башкортостан, происшествия
Москва, Радий Хабиров, Республика Башкортостан, Происшествия
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой

Хабиров назвал арестованную министра культуры Башкирии Шафикову порядочной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве. Архивное фото
УФА, 24 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что арестованная по делу о растрате и получении взятки министр культуры региона Амина Шафикова - порядочный человек.
"Я считаю Шафикову очень порядочным человеком и очень эффективным министром. Потому что 14 лет работы - это период расцвета нашей культуры, институтов, инфраструктуры культуры. Это огромный труд был сделан ею. Это тяжелая, непонятная мне ситуация, я всегда исхожу из того, что следствие разберется, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры пресечения в отношении женщины, у которой несовершеннолетний ребенок", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства региона.
Он поручил своей администрации внести предложения, кто будет исполнять обязанности министра культуры Башкирии, и при необходимости оказать помощь семье Шафиковой.
Басманный районный суд Москвы 19 февраля заключил Шафикову под стражу. Ее обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Фабула дела официально не озвучивалась.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова в суде - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Министру культуры Башкирии грозит до 20 лет лишения свободы, заявил юрист
20 февраля, 13:20
 
