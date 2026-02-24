https://ria.ru/20260224/sevastopol-2076293200.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу, объявленную ранее в Севастополе из-за воздушной атаки ВСУ, отменили, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T02:16:00+03:00
севастополь
