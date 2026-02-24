В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Полиция Сербии задержала в городе Кралево двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали насильственную смену власти путем покушения на президента Александра Вучича и его семью, сообщила пресс-служба МВД республики в ночь на вторник.