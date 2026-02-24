Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против нескольких российских банков
11:57 24.02.2026 (обновлено: 12:05 24.02.2026)
Британия ввела санкции против нескольких российских банков
Британия ввела санкции против нескольких российских банков
Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, говорится в документе, опубликованном правительством королевства. РИА Новости, 24.02.2026
2026
великобритания, ак барс (банк), транскапиталбанк, санкции в отношении россии
Великобритания, Ак Барс (банк), Транскапиталбанк, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против нескольких российских банков

Британия ввела санкции против "Фора-Банка", "Ак Барс банка" и банка "Абсолют"

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, говорится в документе, опубликованном правительством королевства.
Согласно документу, под ограничения попали "Фора-Банк", "Ак Барс банк", банк "Абсолют" и "Транскапиталбанк".
 
Великобритания, Ак Барс (банк), Транскапиталбанк, Санкции в отношении России
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
