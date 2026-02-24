https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076362255.html
Британия ввела санкции против нескольких российских банков
Британия ввела санкции против нескольких российских банков
Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, говорится в документе, опубликованном правительством королевства. РИА Новости, 24.02.2026
Британия ввела санкции против нескольких российских банков
Британия ввела санкции против "Фора-Банка", "Ак Барс банка" и банка "Абсолют"