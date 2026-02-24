https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076361644.html
Великобритания ввела санкции против десятков компаний из Китая и ОАЭ
Великобритания ввела санкции против десятков компаний из Китая и ОАЭ - РИА Новости, 24.02.2026
Великобритания ввела санкции против десятков компаний из Китая и ОАЭ
Великобритания в рамках мер по России ввела санкции в отношении десятков компаний, в том числе из Китая и ОАЭ, говорится в документе, опубликованном...
Великобритания ввела санкции против десятков компаний из Китая и ОАЭ
Лондон в рамках мер против РФ ввел санкции против десятков компаний из КНР и ОАЭ