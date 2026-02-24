Рейтинг@Mail.ru
11:58 24.02.2026
Великобритания ввела санкции против Ступинской металлургической компании
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской Ступинской металлургической компании, говорится в документе, опубликованном правительством королевства.
"АО "Ступинская Металлургическая Компания", - сказано в документе.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Британия ввела санкции против российской Aeza Group
19 сентября 2025, 15:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
