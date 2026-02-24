Великобритания ввела санкции против Ступинской металлургической компании

https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076360384.html
Великобритания ввела санкции против российской Ступинской металлургической компании, говорится в документе, опубликованном правительством королевства. РИА Новости, 24.02.2026
