Великобритания внесла "дочку" "Новатэка" в санкционный список

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла российское предприятие по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка") в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.