https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076359898.html
Великобритания внесла "дочку" "Новатэка" в санкционный список
Великобритания внесла "дочку" "Новатэка" в санкционный список - РИА Новости, 24.02.2026
Великобритания внесла "дочку" "Новатэка" в санкционный список
Великобритания внесла российское предприятие по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка") в санкционный список, говорится в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:55:00+03:00
2026-02-24T11:55:00+03:00
2026-02-24T11:55:00+03:00
великобритания
новатэк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001330231.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, новатэк, россия
Великобритания, Новатэк, Россия
Великобритания внесла "дочку" "Новатэка" в санкционный список
Лондон ввел санкции против российского завода СПГ "Криогаз-Высоцк"