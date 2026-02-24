https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076357761.html
Великобритания ввела санкции против компании "Дальприбор"
Великобритания ввела санкции против компании "Дальприбор" - РИА Новости, 24.02.2026
Великобритания ввела санкции против компании "Дальприбор"
Великобритания ввела санкции против производителя гидроакустического оборудования "Дальприбор", сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:47:00+03:00
2026-02-24T11:47:00+03:00
2026-02-24T12:32:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076357536.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Великобритания ввела санкции против компании "Дальприбор"
Британия ввела санкции против производителя "Дальприбор"