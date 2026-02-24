Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора - РИА Новости, 24.02.2026
11:45 24.02.2026
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора
в мире
великобритания
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
великобритания
в мире, великобритания, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Великобритания, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора

Британия ввела санкции против "Росатом Энергетические Проекты" и Рождествина

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении АО "Росатом Энергетические Проекты" и генерального директора Андрея Рождествина, говорится в документе, опубликованном правительством королевства.
"Акционерное общество "Росатом Энергетические Проекты", - сказано в документе.
Также ограничения введены в отношении генерального директора компании Андрея Рождествина.
