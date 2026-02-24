https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076357536.html
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора - РИА Новости, 24.02.2026
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора
Великобритания ввела санкции в отношении АО "Росатом Энергетические Проекты" и генерального директора Андрея Рождествина, говорится в документе, опубликованном... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
великобритания
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
великобритания
Британия ввела санкции ряда структур "Росатома" и его гендиректора
Британия ввела санкции против "Росатом Энергетические Проекты" и Рождествина