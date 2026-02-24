Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 24.02.2026 (обновлено: 13:17 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076357352.html
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы - РИА Новости, 24.02.2026
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы
Великобритания внесла в список антироссийских санкций польскую строительную компанию Alliance Capital, сообщается на сайте правительства Великобритании. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:45:00+03:00
2026-02-24T13:17:00+03:00
в мире
великобритания
польша
санкции в отношении россии
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076354843.html
великобритания
польша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, польша, санкции в отношении россии, россия, москва
В мире, Великобритания, Польша, Санкции в отношении России, Россия, Москва
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы

Британия ввела санкции против польской строительной фирмы Alliance Capital

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в список антироссийских санкций польскую строительную компанию Alliance Capital, сообщается на сайте правительства Великобритании.
"Alliance Capital", - указано в списке санкционных позиций.
Согласно информации на портале EMIS, компания занимается строительством автомобильных дорог, улиц и мостов. Среди ее второстепенных видов деятельности указаны добыча и разработка неметаллических минералов, строительство зданий и телекоммуникации.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия ввела санкции против "Почта Банка"
Вчера, 11:35
 
В миреВеликобританияПольшаСанкции в отношении РоссииРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала