Британия ввела санкции против польской строительной фирмы

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в список антироссийских санкций польскую строительную компанию Alliance Capital, сообщается на сайте правительства Великобритании.

Согласно информации на портале EMIS, компания занимается строительством автомобильных дорог, улиц и мостов. Среди ее второстепенных видов деятельности указаны добыча и разработка неметаллических минералов, строительство зданий и телекоммуникации.