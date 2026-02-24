https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076357352.html
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы
Великобритания внесла в список антироссийских санкций польскую строительную компанию Alliance Capital, сообщается на сайте правительства Великобритании. РИА Новости, 24.02.2026
Британия ввела санкции против польской строительной фирмы Alliance Capital