Великобритания ввела санкции против Уральского дизель-моторного завода
Великобритания ввела санкции против Уральского дизель-моторного завода - РИА Новости, 24.02.2026
Великобритания ввела санкции против Уральского дизель-моторного завода
24.02.2026

Великобритания ввела санкции против Уральского дизель-моторного завода, говорится в документе, опубликованном правительством королевства.
