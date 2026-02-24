https://ria.ru/20260224/sanktsii-2076354843.html
Британия ввела санкции против "Почта Банка"
Британия ввела санкции против "Почта Банка"
Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, в том числе "Почта Банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
великобритания
россия
почта банк
великобритания
россия
В мире, Великобритания, Россия, Почта банк
Британия ввела санкции против "Почта Банка"
Британия ввела санкции против "Почта Банка"," Синара Банка" и "Точка Банка"