В Wildberries рассказали, что москвичи покупают в снегопад вместо лопат
В Wildberries рассказали, что москвичи покупают в снегопад вместо лопат
В Wildberries рассказали, что москвичи покупают в снегопад вместо лопат
Россияне на фоне снегопадов в Москве сократили спрос на лопаты и стали больше интересоваться санками - их заказы за последние несколько дней выросли в 2,5 раза
2026-02-24T17:54:00+03:00
2026-02-24T17:54:00+03:00
2026-02-24T17:54:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
wildberries
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076461620_0:0:3265:1838_1920x0_80_0_0_90da3ba89abb5f8fed539a8fe13494a6.jpg
https://ria.ru/20260224/snegopad-2076361399.html
москва
московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Wildberries, Снегопад в Москве
Wildberries: россияне из-за снегопадов стали больше покупать санки
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россияне на фоне снегопадов в Москве сократили спрос на лопаты и стали больше интересоваться санками - их заказы за последние несколько дней выросли в 2,5 раза в столице и вдвое в Подмосковье, подсчитали для РИА Новости в Wildberries.
"Вероятно москвичи и жители области перешли к стадии принятия стихии, потому что продажи товаров для зимнего отдыха во время последнего снегопада росли быстрее, чем товаров для борьбы со снегом. Например, заказы санок в Москве
выросли в 2,5 раза, а в области - удвоились", - сообщили в пресс-службе
.
По данным компании, основной спрос на товары для борьбы со снегом уже был удовлетворен во время предыдущих аномальных снегопадов в столичном регионе. При этом, если в январе на маркетплейсе фиксировали резкий спрос на обычные снеговые лопаты и щетки, то в феврале спрос перетек в сторону более серьезных средств борьбы со стихией: в Москве на скреперы, а в области - на снегоуборочную технику.
Тем не менее компания продолжает наблюдать корреляцию спроса с погодой за окном. Например, в прошедшее воскресенье 22 февраля, когда регион в очередной раз засыпало снегом, и по сравнению с 21 февраля, когда москвичей радовало солнце, увеличились заказы на лопаты - на 40% в Москве и на 17% в области, снегоуборочную технику - на 22% в области.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
рассказал РИА Новости, что в столичном регионе во вторник начнется снегопад, он продолжится в среду и возобновится в субботу.