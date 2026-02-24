В Wildberries рассказали, что москвичи покупают в снегопад вместо лопат

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россияне на фоне снегопадов в Москве сократили спрос на лопаты и стали больше интересоваться санками - их заказы за последние несколько дней выросли в 2,5 раза в столице и вдвое в Подмосковье, подсчитали для РИА Новости в Wildberries.

"Вероятно москвичи и жители области перешли к стадии принятия стихии, потому что продажи товаров для зимнего отдыха во время последнего снегопада росли быстрее, чем товаров для борьбы со снегом. Например, заказы санок в Москве выросли в 2,5 раза, а в области - удвоились", - сообщили в пресс-службе

По данным компании, основной спрос на товары для борьбы со снегом уже был удовлетворен во время предыдущих аномальных снегопадов в столичном регионе. При этом, если в январе на маркетплейсе фиксировали резкий спрос на обычные снеговые лопаты и щетки, то в феврале спрос перетек в сторону более серьезных средств борьбы со стихией: в Москве на скреперы, а в области - на снегоуборочную технику.

Тем не менее компания продолжает наблюдать корреляцию спроса с погодой за окном. Например, в прошедшее воскресенье 22 февраля, когда регион в очередной раз засыпало снегом, и по сравнению с 21 февраля, когда москвичей радовало солнце, увеличились заказы на лопаты - на 40% в Москве и на 17% в области, снегоуборочную технику - на 22% в области.