В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу - РИА Новости, 24.02.2026
23:40 24.02.2026
В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу
в мире
сша
вашингтон (штат)
луизиана
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
луизиана
в мире, сша, вашингтон (штат), луизиана, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Луизиана, Дональд Трамп
CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger / Американский "самолет судного дня" Boeing E-4B
CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger /
Американский "самолет судного дня" Boeing E-4B. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Вашингтон прибыл так называемый самолет судного дня США всего за несколько часов до начала ежегодного обращения президента Дональда Трампа к конгрессу о положении дел в стране, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Во вторник в 21.00 по времени Вашингтона (5.00 мск среды) Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США
Вчера, 23:04
Самолет Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 9.20 по центральному времени США (18.20 мск) с военной базы Барксдейл в Луизиане и после почти трех с половиной часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона, которая регулярно используется военными США и лично Трампом для полетов по стране и за рубеж.
E-4B Nightwatch, являющийся военной версией Boeing 747-200, выполняет функции летающего командного пункта национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом, министром обороны и Объединенным комитетом начальников штабов, согласно данным ВВС США.
В настоящее время правительство США эксплуатирует парк из четырех таких самолетов, которые были введены в эксплуатацию в 1980-х годах.
В июне 2025 года, в преддверии ударов США по ядерным объектам Ирана, на авиабазу Эндрюс также был переброшен самолет судного дня.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
Вчера, 22:09
 
