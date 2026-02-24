https://ria.ru/20260224/samolet-2076518907.html
В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу
в мире
сша
вашингтон (штат)
луизиана
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Вашингтон прибыл так называемый самолет судного дня США всего за несколько часов до начала ежегодного обращения президента Дональда Трампа к конгрессу о положении дел в стране, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Во вторник в 21.00 по времени Вашингтона
(5.00 мск среды) Трамп
обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).
Самолет Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 9.20 по центральному времени США
(18.20 мск) с военной базы Барксдейл в Луизиане
и после почти трех с половиной часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона, которая регулярно используется военными США и лично Трампом для полетов по стране и за рубеж.
E-4B Nightwatch, являющийся военной версией Boeing 747-200, выполняет функции летающего командного пункта национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом, министром обороны и Объединенным комитетом начальников штабов, согласно данным ВВС США.
В настоящее время правительство США эксплуатирует парк из четырех таких самолетов, которые были введены в эксплуатацию в 1980-х годах.
В июне 2025 года, в преддверии ударов США по ядерным объектам Ирана
, на авиабазу Эндрюс также был переброшен самолет судного дня.