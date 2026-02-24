В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Вашингтон прибыл так называемый самолет судного дня США всего за несколько часов до начала ежегодного обращения президента Дональда Трампа к конгрессу о положении дел в стране, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.