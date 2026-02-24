Правительство Румынии одобрило реформу, сокращающую количество чиновников

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Правительство Румынии во вторник вечером одобрило административную реформу, которая позволит сократить количество чиновников, чтобы уменьшить расходы государственного бюджета, заявил на брифинге премьер Илие Боложан.

Внедрение реформы органов местного самоуправления планировалось еще осенью прошлого года, но застопорилась из-за серьезных разногласий между партиями. Премьер-министр настаивал на значительном сокращении числа чиновников и объединении отдельных населенных пунктов с малым числом населения в коммуны, чтобы сократить расходы. Правящая коалиция выступала за сохранение максимально возможного количества работников органов местного самоуправления.

"Мы приняли два важных постановления: одно о восстановлении экономики, другое — об административной реформе. Реформа предусматривает сокращение штата там, где это необходимо ... проведение аудита расходов на персонал, повышение пенсионного возраста в секторах, связанных с общественным порядком и национальной безопасностью", - заявил Боложан на брифинге.

По его словам, будут приняты меры по децентрализации, которые также предусматривают передачу местным органам власти части государственных активов. Кабмин рассчитывает, что у руководства уездов будет больше полномочий, что поможет бороться с бюрократией.

"Необходимы инновационные механизмы для государственной службы. А именно, мобильность посредством ротации должностей в государственном управлении с максимальным сроком в два 5-летних срока и для высокопоставленных государственных служащих с двумя 3-летними сроками для каждого.Число советников в кабинете высокопоставленных лиц сокращается на одного", - добавил премьер.