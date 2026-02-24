Рейтинг@Mail.ru
Правительство Румынии одобрило реформу, сокращающую количество чиновников - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/rumyniya-2076516294.html
Правительство Румынии одобрило реформу, сокращающую количество чиновников
Правительство Румынии одобрило реформу, сокращающую количество чиновников - РИА Новости, 24.02.2026
Правительство Румынии одобрило реформу, сокращающую количество чиновников
Правительство Румынии во вторник вечером одобрило административную реформу, которая позволит сократить количество чиновников, чтобы уменьшить расходы... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:58:00+03:00
2026-02-24T22:58:00+03:00
в мире
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg
https://ria.ru/20260216/dodon-2074602560.html
https://ria.ru/20260206/rumyniya-2072727346.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b6dd8d49105a22b97dc07f0252fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния
В мире, Румыния
Правительство Румынии одобрило реформу, сокращающую количество чиновников

Правительство Румынии одобрило реформу, которая сократит число чиновников

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Правительство Румынии во вторник вечером одобрило административную реформу, которая позволит сократить количество чиновников, чтобы уменьшить расходы государственного бюджета, заявил на брифинге премьер Илие Боложан.
Внедрение реформы органов местного самоуправления планировалось еще осенью прошлого года, но застопорилась из-за серьезных разногласий между партиями. Премьер-министр настаивал на значительном сокращении числа чиновников и объединении отдельных населенных пунктов с малым числом населения в коммуны, чтобы сократить расходы. Правящая коалиция выступала за сохранение максимально возможного количества работников органов местного самоуправления.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Додон прокомментировал слова Санду об объединении с Румынией
16 февраля, 08:46
"Мы приняли два важных постановления: одно о восстановлении экономики, другое — об административной реформе. Реформа предусматривает сокращение штата там, где это необходимо ... проведение аудита расходов на персонал, повышение пенсионного возраста в секторах, связанных с общественным порядком и национальной безопасностью", - заявил Боложан на брифинге.
По его словам, будут приняты меры по децентрализации, которые также предусматривают передачу местным органам власти части государственных активов. Кабмин рассчитывает, что у руководства уездов будет больше полномочий, что поможет бороться с бюрократией.
"Необходимы инновационные механизмы для государственной службы. А именно, мобильность посредством ротации должностей в государственном управлении с максимальным сроком в два 5-летних срока и для высокопоставленных государственных служащих с двумя 3-летними сроками для каждого.Число советников в кабинете высокопоставленных лиц сокращается на одного", - добавил премьер.
Ранее Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ
6 февраля, 16:04
 
В миреРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала