В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США - РИА Новости, 24.02.2026
23:04 24.02.2026
В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США
В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США - РИА Новости, 24.02.2026
В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США
Американский госсекретарь Марко Рубио начал закрытый брифинг для лидеров палаты представителей и сената США в Белом доме, который, по данным американских СМИ,... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
сша
иран
куба
марко рубио
дональд трамп
виктор коронелли
конгресс сша
В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США

В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с представителями конгресса США

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио начал закрытый брифинг для лидеров палаты представителей и сената США в Белом доме, который, по данным американских СМИ, посвящен теме переговоров с Ираном и сохраняющейся напряженности вокруг исламской республики.
Согласно расписанию госдепартамента, брифинг начался в 15.00 по местному времени (23.00 мск). Он проходит без присутствия прессы.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
Вчера, 22:09
По информации источника издания Axios, ко встрече также присоединится директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, объявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика будет относиться даже к "ограниченному удару" со стороны Штатов как к акту агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник написала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.
Помимо иранского вопроса, не исключено, что в рамках встречи за закрытыми дверями поднимут и другие темы внешней политики, среди которых - заявления об угрозе национальной безопасности со стороны Кубы и беспорядки в Мексике после устранения главы картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско", который, в итоге, скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник отметила, что США предоставляли мексиканскому министерству обороны разведданные для операции по захвату Эль Менчо.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН
Вчера, 21:10
 
В миреСШАИранКубаМарко РубиоДональд ТрампВиктор КоронеллиКонгресс СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
