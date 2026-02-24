В Белом доме начался закрытый брифинг Рубио с лидерами конгресса США

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио начал закрытый брифинг для лидеров палаты представителей и сената США в Белом доме, который, по данным американских СМИ, посвящен теме переговоров с Ираном и сохраняющейся напряженности вокруг исламской республики.