Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали принять закон о запрете рекламы оккультизма - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:02 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/rpts-2076500048.html
В РПЦ призвали принять закон о запрете рекламы оккультизма
В РПЦ призвали принять закон о запрете рекламы оккультизма - РИА Новости, 24.02.2026
В РПЦ призвали принять закон о запрете рекламы оккультизма
Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал в Госдуме не медлить с принятием закона о... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:02:00+03:00
2026-02-24T20:02:00+03:00
религия
россия
федор лукьянов
владимир путин
владимир легойда
русская православная церковь
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059830376_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc1625b5c5c75e340e8cd4f67af4ea82.jpg
https://ria.ru/20260223/post-2076157497.html
https://ria.ru/20260222/patriarkh-2076115606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059830376_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8629c00cfcc12c2fc4933680942d293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федор лукьянов, владимир путин, владимир легойда, русская православная церковь, госдума рф
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Владимир Путин, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Госдума РФ
В РПЦ призвали принять закон о запрете рекламы оккультизма

Иерей Лукьянов призвал быстрее принять закон о запрете рекламы оккультизма

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗвонарь на колокольне Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде
Звонарь на колокольне Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Звонарь на колокольне Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал в Госдуме не медлить с принятием закона о запрете рекламы оккультизма.
Во вторник он принял участие в круглом столе "Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве".
Прихожанка во время богослужения - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
23 февраля, 02:30
"Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.), и наш президент (Владимир Путин - ред.)", - сказал Лукьянов.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий. После этого председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости выразил надежду, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от "всевозможных магов и колдунов".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, что помогает изменить духовную жизнь к лучшему
22 февраля, 19:09
 
РелигияРоссияФедор ЛукьяновВладимир ПутинВладимир ЛегойдаРусская православная церковьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала