В РПЦ призвали принять закон о запрете рекламы оккультизма

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал в Госдуме не медлить с принятием закона о запрете рекламы оккультизма.
Во вторник он принял участие в круглом столе "Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве".
"Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.), и наш президент (Владимир Путин - ред.)", - сказал Лукьянов.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий. После этого председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости выразил надежду, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от "всевозможных магов и колдунов".