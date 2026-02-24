https://ria.ru/20260224/rozysk-2076343800.html
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"*
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"* - РИА Новости, 24.02.2026
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"*
МВД РФ объявило в розыск редактора "Медиазоны"* Дмитрия Трещанина** , сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:58:00+03:00
2026-02-24T10:58:00+03:00
2026-02-24T11:02:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982732334_0:275:768:707_1920x0_80_0_0_0c711b7326b2170d8660c1cf50c3adbc.jpg
https://ria.ru/20260221/polozov-2076014126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982732334_0:141:768:717_1920x0_80_0_0_566f87565c96495161452936c1f04810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"*
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны" Трещанина
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск редактора "Медиазоны"* Дмитрия Трещанина** , сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Трещанина** в базе розыска.
Минюст РФ
включил Трещанина**
в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Признан в РФ иноагентом