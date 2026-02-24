Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"* - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 24.02.2026 (обновлено: 11:02 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/rozysk-2076343800.html
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"*
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"* - РИА Новости, 24.02.2026
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"*
МВД РФ объявило в розыск редактора "Медиазоны"* Дмитрия Трещанина** , сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:58:00+03:00
2026-02-24T11:02:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982732334_0:275:768:707_1920x0_80_0_0_0c711b7326b2170d8660c1cf50c3adbc.jpg
https://ria.ru/20260221/polozov-2076014126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982732334_0:141:768:717_1920x0_80_0_0_566f87565c96495161452936c1f04810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны"*

МВД объявило в розыск редактора "Медиазоны" Трещанина

© Фото : Дмитрий Трещанин/ВКонтактеРедактор "Медиазоны"* Дмитрий Трещанин**
Редактор Медиазоны* Дмитрий Трещанин** - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Дмитрий Трещанин/ВКонтакте
Редактор "Медиазоны"* Дмитрий Трещанин** . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск редактора "Медиазоны"* Дмитрия Трещанина** , сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Трещанина** в базе розыска.
Минюст РФ включил Трещанина** в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Признан в РФ иноагентом
Адвокат Николай Полозов* - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Адвоката Полозова* переобъявили в розыск
21 февраля, 20:15
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала