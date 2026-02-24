МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал обвинения начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона в адрес России.
«
"Похоже, глава британской армии приложился к "порошку Зеленского" из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньем он рассуждает об „империализме“. Да-да, глава британской армии (или того, что от нее осталось) читает России нотации об империализме", — прокомментировал он видео выступления Найтона.
Журналист также напомнил, что Украина потеряла в зоне СВО 1,5 миллиона военных.
В пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что только в 2025 году потери ВСУ составили свыше 520 тысяч человек.
Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза, добавил генерал. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск, подчеркнул он.