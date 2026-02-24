Рейтинг@Mail.ru
23:24 24.02.2026
"Под порошком". Обвинения Британии в адрес России поразили журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал обвинения начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона в адрес России. РИА Новости, 24.02.2026
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал обвинения начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона в адрес России.
«
"Похоже, глава британской армии приложился к "порошку Зеленского" из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньем он рассуждает об „империализме“. Да-да, глава британской армии (или того, что от нее осталось) читает России нотации об империализме", — прокомментировал он видео выступления Найтона.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Потери огромны!" Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 20:39
Журналист также напомнил, что Украина потеряла в зоне СВО 1,5 миллиона военных.
В пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что только в 2025 году потери ВСУ составили свыше 520 тысяч человек.
Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза, добавил генерал. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск, подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Вчера, 15:38
 
