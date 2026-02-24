«

"Похоже, глава британской армии приложился к "порошку Зеленского" из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньем он рассуждает об „империализме“. Да-да, глава британской армии (или того, что от нее осталось) читает России нотации об империализме", — прокомментировал он видео выступления Найтона.