Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
18:11 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/rossiya-2076482430.html
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и замглавы МИД Венесуэлы Рубен Молина в ходе встречи подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:11:00+03:00
2026-02-24T18:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93073/77/930737730_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_e70ade67949f4f203fec5d8e47ce6414.jpg
РИА Новости
2026
Новости
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства

Любинский и Молина подтвердили настрой на укрепление партнерства РФ и Венесуэлы

Флаги России и Венесуэлы
Флаги России и Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Флаги России и Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и замглавы МИД Венесуэлы Рубен Молина в ходе встречи подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства Москвы и Каракаса, сообщил во вторник МИД РФ.
"В ходе беседы подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой. Стороны обсудили актуальные международные вопросы, условились продолжить тесное взаимодействие и координацию подходов по глобальной повестке, в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
