Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства - РИА Новости, 24.02.2026
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и замглавы МИД Венесуэлы Рубен Молина в ходе встречи подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства... РИА Новости, 24.02.2026
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
Любинский и Молина подтвердили настрой на укрепление партнерства РФ и Венесуэлы