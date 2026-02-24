Рейтинг@Mail.ru
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
17:49 24.02.2026
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков
Россия остается открытой для продолжения мирного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Лондона и Парижа... РИА Новости, 24.02.2026
Россия, Украина, Лондон, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков

Песков: Россия остается открытой для продолжения мирного процесса по Украине

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия остается открытой для продолжения мирного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"При этом все равно мы остаемся открытыми для продолжения мирного процесса", - сообщил Песков информационной службе "Вести".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО
Вчера, 12:44
 
Россия Украина Лондон Дмитрий Песков Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
