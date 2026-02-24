https://ria.ru/20260224/rossiya-2076478384.html
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков
Россия остается открытой для продолжения мирного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Лондона и Парижа... РИА Новости, 24.02.2026
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков
Песков: Россия остается открытой для продолжения мирного процесса по Украине