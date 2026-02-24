Песков рассказал, какие изменения произошли в России за время СВО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал об изменениях в России за время проведения СВО, отметив, что у РФ открылись глаза на многие международные процессы.

Пескова спросили, какие изменения произошли в стране и у россиян за время проведения СВО.

« "Россия и россияне действительно очень сильно изменились за последние четыре года, произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента (РФ Владимира Путина - ред.). Произошло, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что к российскому обществу также пришло понимание того, что такое хорошо, и что такое плохо "во всем мире, в международных делах".

"У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами в частности", - отметил Песков