Песков рассказал, какие изменения произошли в России за время СВО
24.02.2026
Песков рассказал, какие изменения произошли в России за время СВО
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал об изменениях в России за время проведения СВО, отметив, что у РФ открылись глаза на...
2026-02-24T12:40:00+03:00
2026-02-24T12:40:00+03:00
2026-02-24T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
россия
Песков рассказал, какие изменения произошли в России за время СВО
Песков: у России с начала СВО открылись глаза на многие международные процессы
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал об изменениях в России за время проведения СВО, отметив, что у РФ открылись глаза на многие международные процессы.
Пескова спросили, какие изменения произошли в стране и у россиян за время проведения СВО.
«
"Россия и россияне действительно очень сильно изменились за последние четыре года, произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента (РФ Владимира Путина - ред.). Произошло, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что к российскому обществу также пришло понимание того, что такое хорошо, и что такое плохо "во всем мире, в международных делах".
"У России
открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами в частности", - отметил Песков
.
Он подчеркнул, что время проведения СВО - очень важный период в истории России.