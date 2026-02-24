Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает систему равной евразийской безопасности, заявила Захарова - РИА Новости, 24.02.2026
00:02 24.02.2026
Россия обсуждает систему равной евразийской безопасности, заявила Захарова
2026
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша страна активно ведёт диалог со всеми заинтересованными партнёрами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности", - сказала Захарова в своём официальном комментарии.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе
19 декабря 2025, 14:10
Дипломат выразила уверенность, что разрешение украинского кризиса с учётом интересов России внесет вклад в создание такой системы.
"Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России", - резюмировала Захарова.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Полянский призвал ОБСЕ заняться архитектурой евразийской безопасности
10 февраля, 10:33
 
