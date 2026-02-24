https://ria.ru/20260224/roskosmos-2076434854.html
"Роскосмос" показал снимок циклона, принесшего снегопад в Москву
"Роскосмос" в своем канале на платформе Max опубликовал космический снимок циклона, который принёс в Москву очередной снегопад. РИА Новости, 24.02.2026
