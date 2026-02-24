Рейтинг@Mail.ru
16:02 24.02.2026
"Роскосмос" показал снимок циклона, принесшего снегопад в Москву
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Роскосмос" в своем канале на платформе Max опубликовал космический снимок циклона, который принёс в Москву очередной снегопад.
"Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона", - говорится в описании к фотографии.
Отмечается, что опубликованный снимок, на котором видно, как почти вся территория России покрыта облаками, сделан с помощью многозональных сканирующих устройств (МСУ), размещённых на спутниках "Электро-Л" и "Арктика-М".
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте
МоскваРоссияРоскосмосОбществоПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
