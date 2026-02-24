Британский режиссер ушел из BAFTA после расистских выкриков гостя

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Британский чернокожий режиссер Джонте Ричардсон заявил о своем выходе из состава жюри Британской академии в области кино (BAFTA) после того, как активист с синдромом Туретта выкрикнул расистское оскорбление в ходе недавней церемонии вручения премии BAFTA.
В воскресенье в ходе церемонии награждения победителей BAFTA из зала были слышны выкрики "ниггер!" (оскорбительное наименование представителей чернокожей расы). Организаторы сразу же пояснили, что в числе гостей был шотландский активист Джон Дэвидсон, у которого диагностирован синдром Туретта. Ранее Дэвидсон получил широкую известность благодаря деятельности по повышению осведомлённости о заболевании, которое характеризуется двигательными и голосовыми тиками. Носители синдрома часто непроизвольно выкрикивают оскорбительные слова и фразы.
"После продолжительного самокопания я чувствую себя вынужденным выйти из состава жюри премии BAFTA. Совершенно непростительно то, как организация отнеслась к злополучному инциденту с синдромом Туретта со словом на букву "Н", произошедшему вчера вечером на церемонии вручения премии. Я не могу и не буду посвящать свое время, энергию и опыт организации, которая неоднократно оказывалась не в состоянии защитить достоинство своих чернокожих гостей, членов клуба и творческого сообщества чернокожих", - заявил режиссер в обращении в соцсети LinkedIn.
Он также обвинил BAFTA в "долгой истории системного расизма", и в том, что академия отказывается признать вред, причиненный ей как чернокожим, так и больным синдромом Туретта.
Сам Дэвидсон ранее заявил, что глубоко огорчен тем, что кто-то счел его непроизвольные тики "преднамеренными или имеющими какой-либо смысл" и подчеркнул, что ушел из зала, чтобы не мешать церемонии. За инцидент ранее извинился как ведущий церемонии, так и сама BAFTA и корпорация Би-би-си, которая вела трансляцию мероприятия с небольшой задержкой, однако не вырезала "слово на букву Н" из прямого эфира.
