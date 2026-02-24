Британский режиссер ушел из BAFTA после расистских выкриков гостя

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Британский чернокожий режиссер Джонте Ричардсон заявил о своем выходе из состава жюри Британской академии в области кино (BAFTA) после того, как активист с синдромом Туретта выкрикнул расистское оскорбление в ходе недавней церемонии вручения премии BAFTA.

"После продолжительного самокопания я чувствую себя вынужденным выйти из состава жюри премии BAFTA. Совершенно непростительно то, как организация отнеслась к злополучному инциденту с синдромом Туретта со словом на букву "Н", произошедшему вчера вечером на церемонии вручения премии. Я не могу и не буду посвящать свое время, энергию и опыт организации, которая неоднократно оказывалась не в состоянии защитить достоинство своих чернокожих гостей, членов клуба и творческого сообщества чернокожих", - заявил режиссер в обращении в соцсети LinkedIn.