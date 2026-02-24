Рейтинг@Mail.ru
14:29 24.02.2026
РЭЦ запускает программу для компаний, прошедших добровольную сертификацию
РЭЦ запускает программу для компаний, прошедших добровольную сертификацию
Экономика
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает бонусную программу для компаний, прошедших добровольную сертификацию "Сделано в России", - для них предусмотрены скидки и льготные условия по расчетным продуктам для внешнеторговых контрактов, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает бонусную программу для компаний, прошедших добровольную сертификацию "Сделано в России", ключевым элементом которой стали скидки и льготные условия по расчетным продуктам для внешнеторговых контрактов. Бонусы доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при использовании расчетных решений РЭЦ и входящего в группу Росэксимбанка", - говорится в сообщении РЭЦ.
В рамках бонусной программы держателям сертификата "Сделано в России" предоставляются специальные условия по следующим расчетным продуктам:
"Трансграничные платежи с Китаем" - скидка 15% от базовой комиссии агента, указанной в агентском договоре. Продукт позволяет компаниям проводить платежи по контрактам с китайскими партнёрами с учетом текущих ограничений на международные расчёты.
"Альтернативные способы расчетов в любую страну" - скидка 36 000 рублей, при этом сервис предоставляется бесплатно в течение 365 дней. Решение ориентировано на компании, работающие с широким кругом зарубежных рынков и выстраивающие устойчивые платежные цепочки.
Скидки предоставляются при обращении в Росэксимбанк (Группа РЭЦ) с указанием информации о действующем сертификате "Сделано в России".
"Программа "Сделано в России" - это не только продвижение национального бренда, но и практические инструменты для экспортеров. Сегодня для бизнеса особенно важно иметь надежные и экономически выгодные расчетные решения. Новая бонусная программа позволяет сертифицированным компаниям снижать издержки на международные платежи и повышать устойчивость внешнеэкономической деятельности", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Помимо льгот по расчетным продуктам, бонусная программа "Сделано в России" предусматривает: бесплатную публикацию новостей о компаниях на ресурсах РЭЦ и его партнеров, маркетинговую поддержку на бизнес-миссиях, выставках и просветительских мероприятиях РЭЦ, участие в стимулирующих продажу акциях в национальных магазинах Made in Russia, дополнительные баллы при отборе в российские национальные павильоны за рубежом, дополнительные баллы при участии во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", расширенную поддержку в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
