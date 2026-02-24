Рейтинг@Mail.ru
12:06 24.02.2026
Стартует прием заявок на компенсацию затрат по промышленной продукции
Прием заявок на компенсацию затрат по сертификации промышленной продукции начнется 27 февраля, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ). РИА Новости, 24.02.2026
экономика
экономика
Экономика
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат по сертификации промышленной продукции начнется 27 февраля, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) информирует о старте приема заявок на участие в программе господдержки по возмещению затрат на сертификацию промышленной продукции для внешних рынков. Прием заявок начнется 27 февраля 2026 года в 09:00 (мск) и завершится 30 марта 2026 года в 18:00 (мск). Подача документов будет осуществляться в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности (ГИСП)", - говорится в сообщении РЭЦ.
Программа позволяет компаниям вернуть часть затрат на прохождение процедур оценки соответствия российской продукции требованиям зарубежных рынков. Объем распределяемых средств в рамках данного этапа составляет 20 млн рублей, которые будут направлены на поддержку сертификации продукции отрасли беспилотных авиационных систем. При этом экспортеры других отраслей промышленности также смогут сейчас подать заявку, которая будет рассмотрена в случае выделения на меру поддержки дополнительных лимитов бюджетных обязательств.
Ограничение: в рамках одного отбора компания может подать только одну заявку. Получатель господдержки обязуется увеличить количество сертификатов соответствия и обеспечить плановый объем реализации продукции до 31 декабря 2027 года.
В преддверии старта отбора, 25 февраля в 10.00 (мск), РЭЦ проведет тематический вебинар. Эксперты подробно разъяснят правила получения поддержки в 2026 году, порядок подачи документов через ГИСП и ответят на вопросы экспортеров беспилотных авиационных систем и других отраслей промышленности.
Для получения компенсации сертификат соответствия должен отвечать следующим критериям: период получения: строго с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года, статус - сертификат должен быть действующим (не отозванным и не аннулированным), принадлежность - выдан организации, подающей заявку, оплата - расходы на получение сертификата должны быть понесены непосредственно заявителем, производство - сертификат должен быть оформлен на продукцию российского производства.
Прием заявок: 27 февраля – 30 марта 2026 года, рассмотрение заявок: 31 марта – 20 апреля 2026 года, объявление победителей: в течение 20 рабочих дней после завершения рассмотрения.
Подробная информация о программе, описание услуги и пошаговая инструкция по подаче заявки доступны на официальном сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
