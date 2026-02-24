Рейтинг@Mail.ru
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/renault-2076287799.html
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию - РИА Новости, 24.02.2026
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию
Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T00:58:00+03:00
2026-02-24T00:58:00+03:00
экономика
украина
россия
франция
александр шохин
сергей лавров
renault s.a
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/67/1556656763_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_230784458453e58c503798c1e8b923ea.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075483635.html
https://ria.ru/20260211/biznes-2073645013.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/67/1556656763_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_8fffc5c44fa9f4fc041ce856c33e7c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, франция, александр шохин, сергей лавров, renault s.a, российский союз промышленников и предпринимателей, нато, renault clio
Экономика, Украина, Россия, Франция, Александр Шохин, Сергей Лавров, Renault S.A, Российский союз промышленников и предпринимателей, НАТО, Renault Clio
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию

Посольство во Франции: Renault не сможет вернуться в Россию, имея военные заказы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Renault Arkana
Производство автомобилей Renault Arkana - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей Renault Arkana . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции.
"Вовлечение французского автопрома, в частности некогда успешного гражданского предприятия Renault, в производство военной продукции наглядно демонстрирует стремительную милитаризацию экономики Франции. Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает свою компанию перспектив возвращения на российский рынок", - сказали газете "Известия" в диппредставительстве.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев рассказал, каким компаниям позволят вернуться в Россию
19 февраля, 14:25
При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пояснил газете, что критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но о них много говорится. По его словам, тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство не пустят на российский рынок.
В октябре 2025 года радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине. Кроме того, в феврале 2026 года концерн подписал контракт на производство БПЛА для французской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посетительница фотографируется в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Западный бизнес настроен вернуться в Россию, заявили в МИД
11 февраля, 13:51
 
ЭкономикаУкраинаРоссияФранцияАлександр ШохинСергей ЛавровRenault S.AРоссийский союз промышленников и предпринимателейНАТОRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала