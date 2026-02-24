https://ria.ru/20260224/renault-2076287799.html
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию - РИА Новости, 24.02.2026
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию
Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T00:58:00+03:00
2026-02-24T00:58:00+03:00
2026-02-24T00:58:00+03:00
экономика
украина
россия
франция
александр шохин
сергей лавров
renault s.a
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/67/1556656763_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_230784458453e58c503798c1e8b923ea.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075483635.html
https://ria.ru/20260211/biznes-2073645013.html
украина
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/67/1556656763_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_8fffc5c44fa9f4fc041ce856c33e7c99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, франция, александр шохин, сергей лавров, renault s.a, российский союз промышленников и предпринимателей, нато, renault clio
Экономика, Украина, Россия, Франция, Александр Шохин, Сергей Лавров, Renault S.A, Российский союз промышленников и предпринимателей, НАТО, Renault Clio
В посольстве во Франции оценили шансы Renault вернуться в Россию
Посольство во Франции: Renault не сможет вернуться в Россию, имея военные заказы
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции.
"Вовлечение французского автопрома, в частности некогда успешного гражданского предприятия Renault, в производство военной продукции наглядно демонстрирует стремительную милитаризацию экономики Франции. Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает свою компанию перспектив возвращения на российский рынок", - сказали газете "Известия"
в диппредставительстве.
При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пояснил газете, что критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но о них много говорится. По его словам, тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство не пустят на российский рынок.
В октябре 2025 года радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине. Кроме того, в феврале 2026 года концерн подписал контракт на производство БПЛА для французской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.