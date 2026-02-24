Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026
15:25 24.02.2026
Ректор Политеха рассказал, как удержать талантливых иностранных студентов
2026
общество, россия, владимир миклушевский
Общество, Россия, Владимир Миклушевский
Ректор Политеха рассказал, как удержать талантливых иностранных студентов

Миклушевский: зарубежных студентов надо готовить под конкретные проекты

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Чтобы одаренные иностранные студенты чаще оставались после окончания вуза в России, надо создать для них в стране механизм упрощенной интеграции в отечественный рынок труда и подготовки под конкретные компании и проекты, заявил РИА Новости ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
"В Московском Политехе мы выстроили комплексную экосистему для интеграции и удержания талантливых иностранных студентов. Сегодня у нас обучается более 2 300 иностранных студентов из 79 стран. Кроме того, мы сотрудничаем с 43 зарубежными образовательными партнёрами из 16 стран. Сегодня 10-15 % иностранных студентов остаются работать в России после выпуска",– сказал он.
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран
19 февраля, 09:32
Вообще, по его словам, вопрос, как сделать так, чтобы одаренные иностранные студенты оставались трудиться в России после окончания вузов, необходимо решать на законодательном и институциональном уровне.
"Речь должна идти о механизмах упрощенной интеграции студентов в рынок труда и подготовки под конкретные компании и проекты", – заметил собеседник агентства.
Основная сложность, добавил он, – это языковой и культурный барьер, который нельзя игнорировать.
Зачетная книжка студентки университета - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мишустин рассказал о реакции студентов на перевод зачеток в электронный вид
12 февраля, 18:02
"Если студент из другой страны не сможет адаптироваться в России, то это повлечет за собой академические, социальные и психологические трудности. Игнорирование этих барьеров приводит к рискам: высокий отсев на первых курсах, несмотря на сильный первоначальный академический потенциал студентов, и, как следствие, потеря талантов", – уточнил ректор.
Для решения этой проблемы, добавил Миклушевский, например, реализуется система наставничества, которая помогает иностранным студентам быстрее освоиться. Студенты старших курсов делятся опытом и помогают в решении бытовых и учебных вопросов.
"Также с первого курса мы вовлекаем иностранных студентов в работу над реальными проектами с индустриальными партнерами. Они работают в междисциплинарных командах бок о бок с российскими студентами. Наш опыт показывает, что иностранные студенты, вовлеченные в проектную работу с первого курса, с гораздо большей вероятностью остаются в России, так как они уже интегрированы в профессиональное сообщество", – заключил он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стало известно, как часто студенты применяют ИИ в своих работах
29 января, 05:17
 
