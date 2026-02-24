Ректор Политеха рассказал, как удержать талантливых иностранных студентов

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Чтобы одаренные иностранные студенты чаще оставались после окончания вуза в России, надо создать для них в стране механизм упрощенной интеграции в отечественный рынок труда и подготовки под конкретные компании и проекты, заявил РИА Новости ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
"В Московском Политехе мы выстроили комплексную экосистему для интеграции и удержания талантливых иностранных студентов. Сегодня у нас обучается более 2 300 иностранных студентов из 79 стран. Кроме того, мы сотрудничаем с 43 зарубежными образовательными партнёрами из 16 стран. Сегодня 10-15 % иностранных студентов остаются работать в России после выпуска",– сказал он.
Вообще, по его словам, вопрос, как сделать так, чтобы одаренные иностранные студенты оставались трудиться в России после окончания вузов, необходимо решать на законодательном и институциональном уровне.
"Речь должна идти о механизмах упрощенной интеграции студентов в рынок труда и подготовки под конкретные компании и проекты", – заметил собеседник агентства.
Основная сложность, добавил он, – это языковой и культурный барьер, который нельзя игнорировать.
"Если студент из другой страны не сможет адаптироваться в России, то это повлечет за собой академические, социальные и психологические трудности. Игнорирование этих барьеров приводит к рискам: высокий отсев на первых курсах, несмотря на сильный первоначальный академический потенциал студентов, и, как следствие, потеря талантов", – уточнил ректор.
Для решения этой проблемы, добавил Миклушевский, например, реализуется система наставничества, которая помогает иностранным студентам быстрее освоиться. Студенты старших курсов делятся опытом и помогают в решении бытовых и учебных вопросов.
"Также с первого курса мы вовлекаем иностранных студентов в работу над реальными проектами с индустриальными партнерами. Они работают в междисциплинарных командах бок о бок с российскими студентами. Наш опыт показывает, что иностранные студенты, вовлеченные в проектную работу с первого курса, с гораздо большей вероятностью остаются в России, так как они уже интегрированы в профессиональное сообщество", – заключил он.
