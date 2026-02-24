Рейтинг@Mail.ru
Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство регионов России - РИА Новости, 24.02.2026
11:01 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/regiony-2076344211.html
Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство регионов России
Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство регионов России - РИА Новости, 24.02.2026
Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство регионов России
Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство российских регионов, а также иностранные гости - из Венесуэлы, Кубы, Абхазии и других стран, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:01:00+03:00
2026-02-24T11:01:00+03:00
Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство регионов России

Чернышенко: участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили 80 регионов России

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит заседание оргкомитета по подготовке и проведению V Международного туристического форума "Путешествуй!"
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит заседание оргкомитета по подготовке и проведению V Международного туристического форума Путешествуй!
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит заседание оргкомитета по подготовке и проведению V Международного туристического форума "Путешествуй!". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Участие в форуме "Путешествуй!" подтвердили большинство российских регионов, а также иностранные гости - из Венесуэлы, Кубы, Абхазии и других стран, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Как отмечается в сообщении, Чернышенко провел второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного туристического форума "Путешествуй!". Форум пройдет с 10 по 14 июня на площадке ВДНХ в Москве.
"Заявки на участие уже подали Абхазия, Венесуэла, Узбекистан, Куба и Никарагуа, получено подтверждение от Управления по туризму Африки. Ряд других стран также выразил заинтересованность", - следует из сообщения.
Там также указали, что участие в форуме подтвердили 80 субъектов РФ.
