В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи - РИА Новости, 24.02.2026
03:39 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/rebenok-2076299516.html
В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи
В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи
В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи
Родителям нужно больше разговаривать с ребенком и предупреждать его о том, что нельзя говорить с незнакомцами и что-либо у них брать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T03:39:00+03:00
2026-02-24T03:39:00+03:00
общество
андрей черный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074719690_0:39:958:578_1920x0_80_0_0_a70122a43fd7fffe5a7d0c4ec0dfe72f.jpg
https://ria.ru/20260221/lizaalert-2075926861.html
https://ria.ru/20260213/oshibka-2074062964.html
общество, андрей черный
Общество, Андрей Черный
В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи

РИА Новости: отряд "Лиза Алерт" призвал больше разговаривать с ребенком

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтактеПоисковый отряд
Поисковый отряд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтакте
Поисковый отряд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Родителям нужно больше разговаривать с ребенком и предупреждать его о том, что нельзя говорить с незнакомцами и что-либо у них брать, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.
"Есть люди, которые могут их куда-то заманить, затащить – вот в таком формате. Поэтому для профилактики нужно объяснять детям, что ни с кем никуда идти нельзя - ни в какие дома посмотреть кошечку, собачку или покормить попугайчика - соответственно, это определенные риски", - рассказал собеседник агентства.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В "ЛизаАлерт" назвали главную ошибку родителей при пропаже ребенка
21 февраля, 08:36
Кроме того, родителям необходимо объяснить детям, как вести себя, если они все-таки потерялись. Для этого в обязательном порядке ребенок должен знать наизусть: номер телефона родителей, их фамилию, имя и отчество, а также адрес дома.
"Потому что многие дети даже этого не знают. И здесь может быть ситуация, когда ребенок находится в полиции, но не может сказать, где он живёт, и какая фамилия мамы или папы. То есть это должно быть наизусть у ребёнка заучено", - добавил координатор отряда.
По его словам, главное правило при пропаже - не бояться просить о помощи. Даже простой звонок с телефона прохожего, сотрудника магазина или любого другого человека в разы ускорит поиск ребенка.
"Совет родителям - нужно с детьми больше разговаривать и понимать, куда они идут. Как-то быть ближе к ребенку, чтобы ребенок доверял и давал информацию", - подчеркнул Чернов.
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка
13 февраля, 02:51
 
ОбществоАндрей Черный
 
 
