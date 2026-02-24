В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Родителям нужно больше разговаривать с ребенком и предупреждать его о том, что нельзя говорить с незнакомцами и что-либо у них брать, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.

"Есть люди, которые могут их куда-то заманить, затащить – вот в таком формате. Поэтому для профилактики нужно объяснять детям, что ни с кем никуда идти нельзя - ни в какие дома посмотреть кошечку, собачку или покормить попугайчика - соответственно, это определенные риски", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, родителям необходимо объяснить детям, как вести себя, если они все-таки потерялись. Для этого в обязательном порядке ребенок должен знать наизусть: номер телефона родителей, их фамилию, имя и отчество, а также адрес дома.

"Потому что многие дети даже этого не знают. И здесь может быть ситуация, когда ребенок находится в полиции, но не может сказать, где он живёт, и какая фамилия мамы или папы. То есть это должно быть наизусть у ребёнка заучено", - добавил координатор отряда.

По его словам, главное правило при пропаже - не бояться просить о помощи. Даже простой звонок с телефона прохожего, сотрудника магазина или любого другого человека в разы ускорит поиск ребенка.