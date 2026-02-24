МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европейская разведка увидела угрозу своей безопасности в российской собственности за рубежом и боится даже храмов Русской православной церкви (РПЦ), пишет британская газета Telegraph, при этом никаких доказательств существования угрозы со стороны РФ не приводится.
Обвинения в адрес РФ в статье в основном звучат со стороны Британии и скандинавских стран. При этом российские послы неоднократно заявляли, что власти Финляндии и Норвегии используют надуманные предлоги для подготовки конфликта с РФ. Они также обращали внимание, что Британия усилила антироссийскую кампанию.
Как утверждает Telegraph со ссылкой на неназванных чиновников из европейской разведки, в Европы обеспокоены, что у представителей РФ есть недвижимость, расположенная вблизи военных и гражданских объектов в Европе. При этом европейские спецслужбы опасаются, что эти объекты могут использоваться в качестве "троянских коней". Однако подтверждений такой активности в тексте не приводится.
Европейские разведки оказались напуганы даже церквями.
"Русская православная церковь приобретает недвижимость вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок в Норвегии и Швеции, что вызывает опасения по поводу безопасности", - пишет газета.
Никаких доказательств использования этих зданий не по назначению также не приводится.
Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях", при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала подобные обвинения, называя их голословными. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Сама Москва неоднократно заявляла, что нападать на страны НАТО не планирует.
