Рейтинг@Mail.ru
Руководство нижегородского агентства гостеприимства обвинили в растрате - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 24.02.2026 (обновлено: 17:48 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/rastrata-2076477818.html
Руководство нижегородского агентства гостеприимства обвинили в растрате
Руководство нижегородского агентства гостеприимства обвинили в растрате - РИА Новости, 24.02.2026
Руководство нижегородского агентства гостеприимства обвинили в растрате
Руководитель АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталья Мирониченко и ее заместитель Мария Мурванидзе отправлены под домашний арест по... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:47:00+03:00
2026-02-24T17:48:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
https://ria.ru/20260224/shafikova-2076393470.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Руководство нижегородского агентства гостеприимства обвинили в растрате

В Нижегородской области руководство агентства гостеприимства обвинили в растрате

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев – РИА Новости. Руководитель АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталья Мирониченко и ее заместитель Мария Мурванидзе отправлены под домашний арест по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Нижегородским районным судом избрана мера пресечения в отношении директора АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Мирониченко и ее заместителя Мурванидзе, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), в виде домашнего ареста по 18 апреля 2026 года включительно", - сообщили агентству в суде.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
По словам собеседницы агентства, фигурантки "присвоили себе денежные средства организации путем перевода третьим лицам".
На данный момент РИА Новости не располагает комментариями регионального следственного управления СК РФ.
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, агентство гостеприимства Нижегородской области продолжает работать в штатном режиме и "совместно с министерством туризма и промыслов региона оказывает всё необходимое содействие следственным органам".
Автономная некоммерческая организация "Агентство гостеприимства Нижегородской области" была создана в 2022 году, она является подведомственной организацией министерства туризма региона.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой
Вчера, 13:45
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала