Руководство нижегородского агентства гостеприимства обвинили в растрате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев – РИА Новости. Руководитель АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталья Мирониченко и ее заместитель Мария Мурванидзе отправлены под домашний арест по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Нижегородским районным судом избрана мера пресечения в отношении директора АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Мирониченко и ее заместителя Мурванидзе, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), в виде домашнего ареста по 18 апреля 2026 года включительно", - сообщили агентству в суде.
По словам собеседницы агентства, фигурантки "присвоили себе денежные средства организации путем перевода третьим лицам".
На данный момент РИА Новости не располагает комментариями регионального следственного управления СК РФ.
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, агентство гостеприимства Нижегородской области продолжает работать в штатном режиме и "совместно с министерством туризма и промыслов региона оказывает всё необходимое содействие следственным органам".
Автономная некоммерческая организация "Агентство гостеприимства Нижегородской области" была создана в 2022 году, она является подведомственной организацией министерства туризма региона.