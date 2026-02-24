Стратегическая задержка. Почему у США не получается новая ядерная ракета

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Сроки программы перспективной американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel ("Часовой") в очередной раз сдвинули. Теперь в Пентагоне заявляют: проект достигнет стадии начальной боеготовности в первой половине 2030-х. А полностью заменить старые ракеты удастся лишь к середине века. О возникших проблемах — в материале РИА Новости.

Только в чертежах

Генерал ВВС США Уильям Роджерс, курирующий программу, ранее сообщал: LGM-35 Sentinel придут на смену Minuteman III, принятым на вооружение еще в 1970-х, не к 2038 году, как планировалось, а лишь к 2050-му. Пока проект не вышел даже на этап Milestone B (инженерно-конструкторских и производственных работ) — этого ждут не ранее 2027-го. То есть, Sentinel сегодня существует только в чертежах и макетах отдельных узлов. А смета растет.

В ВВС планируют приобрести 634 ракеты LGM-35 шахтного базирования и еще 25 для испытаний. Ситуация осложняется тем, что эти МБР хотели размещать в шахтах старых Minuteman III. Однако новые ракеты оказались крупнее. Значит, понадобятся другие стартовые площадки. Как выяснилось, амбиции заказчиков не соответствовали возможностям промышленности и науки. Теперь американцам предстоит полностью пересобрать наземную компоненту стратегических ядерных сил. Вырыть шахты, провести коммуникации, организовать защищенную связь, построить военные городки. Инфраструктура на 634 ракеты — дело очень серьезное.

Первоначально предполагалось, что программа Sentinel достигнет начальной оперативной готовности в 2029-м, но срок перенесли на 2030-й, а теперь отставание еще больше. Добавились новые проблемы. Согласно недавно опубликованному докладу Счетной палаты правительства США, разработчики ракеты, отвечающие за программное обеспечение, существенно выбились из графика.

"Эти задержки вызвали обеспокоенность у должностных лиц по поводу способности генерального подрядчика своевременно завершить разработку программного обеспечения в рамках программы, — говорится в отчете. — Будущие результаты проекта будут напрямую зависеть от того, в какой степени ВВС воспользуются возможностями для исправления ранее допущенных ошибок".

Слишком дорогая

Конкурс на МБР шахтного базирования объявили в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно. А в 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и выбыла из тендера.

Стоимость программы тогда оценивали в 77,7 миллиарда долларов. Однако в Northrop Grumman в эту сумму не уложились и сейчас говорят о 140,9 миллиарда. В Пентагоне опасаются, что это не предел. Если не внести изменения, будет 160 миллиардов и более. А цена одной ракеты увеличится с расчетных 118 до 214 миллионов. Именно эти факторы не позволили перевести программу Sentinel на этап Milestone B еще в 2024-м.

"Есть причины, но нет оправданий, — ранее заявлял замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. — Мы полностью осознаем масштаб затрат. И понимаем все риски, связанные с тем, что мы не модернизируем свои ядерные силы. У нас нет более дешевых альтернатив, которые бы устраивали военных. Я принял решение отменить переход программы в стадию Milestone B и поручил ВВС ее реструктуризировать, доработать, чтобы снизить перерасход средств".

Те же районы

Ракеты Sentinel планируют развернуть в тех же позиционных районах, где сейчас стоят на боевом дежурстве Minuteman III: на базах ВВС Уоррен (Вайоминг), Мальстрем (Монтана) и Майнот (Северная Дакота). Координаты всех шахт давно известны российской разведке (как и американской — координаты наших шахтных МБР). В случае начала ядерной войны именно они станут первой целью для ответно-встречного удара.

Информации в открытом доступе о "Часовых" немного. Ракета трехступенчатая, твердотопливная. Дальность в 15 тысяч километров достигается за счет нового смесового топлива. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS. Каждую МБР оснастят комплектом ложных целей, чтобы перегрузить противоракетную оборону и обеспечить ее прорыв.

Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Сколько установят термоядерных W87 в варианте mod 1, еще не известно. Мощность — 475 килотонн каждая. Трехсоткилотонные W87 ставили на LGM-118A Peacekeeper — тяжелые шахтные МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005-му их утилизировали по условиям договора СНВ-2. Вариант W-87-1 пока в разработке и когда поступит в войска, не ясно.

Ответ России

Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, — приходится более половины всего американского ядерного арсенала.

А в России МБР наземного базирования всегда были основными в ядерной триаде — самыми мощными и многочисленными. В последние десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", способные доставить четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн на расстояние в 12 тысяч километров. И у них есть современные средства преодоления ПРО.

Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая ракета несет больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть, "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход ПРО.