https://ria.ru/20260224/pvo-2076501173.html
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 24.02.2026
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией
Российские силы противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 мск сбили девять украинских дронов над территорией Республики Крым и Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:14:00+03:00
2026-02-24T20:14:00+03:00
2026-02-24T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над российскими регионами