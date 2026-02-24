Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 24.02.2026 (обновлено: 20:19 24.02.2026)
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО уничтожили девять беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Учения войск ПВО
Учения войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 мск сбили девять украинских дронов над территорией Республики Крым и Курской областью, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
