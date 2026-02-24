https://ria.ru/20260224/pvo-2076408892.html
ПВО сбила четыре украинских дрона над Россией
ПВО сбила четыре украинских дрона над Россией - РИА Новости, 24.02.2026
ПВО сбила четыре украинских дрона над Россией
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Татарстаном и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:32:00+03:00
2026-02-24T14:32:00+03:00
2026-02-24T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
республика татарстан (татарстан)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре украинских дрона над Россией
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Татарстаном и Черным морем