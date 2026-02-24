Силы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и 380 беспилотников ВСУ за сутки

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские военные сбили 380 украинских дронов и шесть авиабомб, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",— говорится в сводке.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, обслуживающим ВСУ, местам хранения дронов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 154 районах.
Общие потери противника за все время спецоперации составили:
- 670 самолетов;
- 283 вертолета;
- 117 184 беспилотника;
- 650 зенитных ракетных комплексов;
- 27 851 танк и другие бронемашины;
- 1673 боевые машины РСЗО;
- 33 460 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 55 166 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18