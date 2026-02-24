Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и 380 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 24.02.2026 (обновлено: 13:11 24.02.2026)
Силы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и 380 беспилотников ВСУ за сутки
За минувшие сутки российские военные сбили 380 украинских дронов и шесть авиабомб, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.02.2026
Силы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и 380 беспилотников ВСУ за сутки

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские военные сбили 380 украинских дронов и шесть авиабомб, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",— говорится в сводке.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, обслуживающим ВСУ, местам хранения дронов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 154 районах.
Общие потери противника за все время спецоперации составили:
  • 670 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 117 184 беспилотника;
  • 650 зенитных ракетных комплексов;
  • 27 851 танк и другие бронемашины;
  • 1673 боевые машины РСЗО;
  • 33 460 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 55 166 военных автомобилей.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
