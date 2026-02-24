Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
24.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА - РИА Новости, 24.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили почти 80 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили почти 80 дронов ВСУ над российскими регионами за ночь, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 мск 23 февраля до 07:00 мск 24 февраля <...> перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
08:00
Бойцы поразили 21 БПЛА в Белгородской области, по 15 — в Краснодарском крае и над Черным морем, 11 — в Крыму.
Кроме того, военные ликвидировали девять дронов над Азовским морем, пять — в Саратовской области, а также по одному — в Адыгее, Курской и Ростовской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
