Рейтинг@Mail.ru
Путин подчеркнул важность отслеживания расходов на гособоронзаказ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/putin-2076460726.html
Путин подчеркнул важность отслеживания расходов на гособоронзаказ
Путин подчеркнул важность отслеживания расходов на гособоронзаказ - РИА Новости, 24.02.2026
Путин подчеркнул важность отслеживания расходов на гособоронзаказ
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность выявления нецелевого использования средств, выделяемых на гособоронзаказ и национальные проекты. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:56:00+03:00
2026-02-24T16:56:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076457214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подчеркнул важность отслеживания расходов на гособоронзаказ

Путин: важно выявлять нецелевое использование средств на гособоронзаказ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность выявления нецелевого использования средств, выделяемых на гособоронзаказ и национальные проекты.
"Как и прежде, важной задачей органов безопасности - это борьба с коррупцией. Следует выявлять факты нецелевого использования средств, выделяемых на гособоронзаказ и нацпроекты, на реализацию масштабных федеральных и региональных программ", - сказал глава государства на заседании коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии
Вчера, 16:46
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала