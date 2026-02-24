Путин отметил позитивное развитие отношений России и Вьетнама

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом во вторник отметил позитивное развитие отношений двух стран.

"Наши двусторонние отношения развиваются позитивно, растёт товарооборот. Содержательный, открытый диалог у нас идёт по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной", - сказал Путин

Президент РФ поздравил гостя с традиционным вьетнамским праздником, с Новым годом по лунному календарю, и заявил, что в Москве очень рады встречать главу МИД Вьетнама

"Прошу передать самые добрые пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама (То Ламу - ред.), всем вьетнамским товарищам, всему руководству и всему вьетнамскому народу, поздравления и самые наилучшие пожелания", - сказал Путин.

Он добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с То Ламом с большим удовольствием поздравил его с переизбранием на должность генерального секретаря компартии Вьетнама.

"Мы видим, что работа, которую проводят все вьетнамское руководство и генеральный секретарь, пользуется поддержкой вьетнамского народа. Мы рады всем вашим успехам", - сказал Путин.

В свою очередь, глава МИД Вьетнама, который прибыл в Москву в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, заявил, что приехал в российскую столицу с информацией об итогах XIV Съезда компартии. На встрече он передал теплые приветствия от Генсека партии.

"В первый раз генеральный секретарь Центрального комитета направляет спецпосланника в РФ для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям", - сказал Ле Хоай Чунг. Он отметил, что сейчас Россия достигла высоких результатов "в социально-экономическом развитии, обеспечении национальной обороны, а также обеспечении важной роли и позиций на международной арене".