Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил позитивное развитие отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 24.02.2026 (обновлено: 22:29 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/putin-2076460092.html
Путин отметил позитивное развитие отношений России и Вьетнама
Путин отметил позитивное развитие отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 24.02.2026
Путин отметил позитивное развитие отношений России и Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом во вторник отметил позитивное развитие отношений двух стран. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:55:00+03:00
2026-02-24T22:29:00+03:00
в мире
вьетнам
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20260224/medvedev-2076398727.html
https://ria.ru/20260224/kreml-2076370894.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, россия, москва, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин отметил позитивное развитие отношений России и Вьетнама

Путин на на встрече с Хоай Чунгом отметил развитие отношений России и Вьетнама

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом во вторник отметил позитивное развитие отношений двух стран.
"Наши двусторонние отношения развиваются позитивно, растёт товарооборот. Содержательный, открытый диалог у нас идёт по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной", - сказал Путин.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России
Вчера, 14:03
Президент РФ поздравил гостя с традиционным вьетнамским праздником, с Новым годом по лунному календарю, и заявил, что в Москве очень рады встречать главу МИД Вьетнама.
"Прошу передать самые добрые пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама (То Ламу - ред.), всем вьетнамским товарищам, всему руководству и всему вьетнамскому народу, поздравления и самые наилучшие пожелания", - сказал Путин.
Он добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с То Ламом с большим удовольствием поздравил его с переизбранием на должность генерального секретаря компартии Вьетнама.
"Мы видим, что работа, которую проводят все вьетнамское руководство и генеральный секретарь, пользуется поддержкой вьетнамского народа. Мы рады всем вашим успехам", - сказал Путин.
В свою очередь, глава МИД Вьетнама, который прибыл в Москву в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, заявил, что приехал в российскую столицу с информацией об итогах XIV Съезда компартии. На встрече он передал теплые приветствия от Генсека партии.
"В первый раз генеральный секретарь Центрального комитета направляет спецпосланника в РФ для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям", - сказал Ле Хоай Чунг. Он отметил, что сейчас Россия достигла высоких результатов "в социально-экономическом развитии, обеспечении национальной обороны, а также обеспечении важной роли и позиций на международной арене".
"Для нас очень важно, что у нас очень хорошо развиваются двусторонние отношения, у нас хорошее политическое доверие между нашими странами, и наши отношения развиваются по всем направлениям", - сказал глава МИД Вьетнама. Он добавил, что партия и государство считают отношения с Россией стратегическими и имеющими долгосрочную перспективы. На встрече глава МИД Вьетнама зачитал послание от Генсека компартии Вьетнама.
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков назвал Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
Вчера, 12:40
 
В миреВьетнамРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала