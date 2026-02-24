Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал защиту прав российского бизнеса в условиях санкций приоритетом
16:49 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/putin-2076458739.html
Путин назвал защиту прав российского бизнеса в условиях санкций приоритетом
Путин назвал защиту прав российского бизнеса в условиях санкций приоритетом - РИА Новости, 24.02.2026
Путин назвал защиту прав российского бизнеса в условиях санкций приоритетом
Президент России Владимир Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций. РИА Новости, 24.02.2026
экономика
россия
владимир путин
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал защиту прав российского бизнеса в условиях санкций приоритетом

Путин назвал защиту прав бизнеса в условиях санкций приоритетом

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций.
"Среди других приоритетов отмечу обеспечение экономической безопасности. В условиях жёсткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Он добавил, что от этого во многом зависит эффективность проведения импортно-экспортных операций.
Экономика Россия Владимир Путин
 
 
