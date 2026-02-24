https://ria.ru/20260224/putin-2076457214.html
Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии
2026-02-24T16:46:00+03:00
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии и ксенофобии.
Глава государства отметил, что актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом.
"За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество", - сказал Путин
в ходе заседания коллегии ФСБ России
Он также подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ. Так, нужно и дальше беречь, развивать и защищать традиции, жестко реагировать на попытки подорвать и ослабить основы конституционного строя России.