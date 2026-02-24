Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии - РИА Новости, 24.02.2026
16:46 24.02.2026
Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии
Президент России Владимир Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии и ксенофобии.
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии и ксенофобии.
Глава государства отметил, что актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом.
"За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Он также подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ. Так, нужно и дальше беречь, развивать и защищать традиции, жестко реагировать на попытки подорвать и ослабить основы конституционного строя России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин отметил рост кибердиверсий зарубежных спецслужб
Россия Владимир Путин Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Общество
 
 
