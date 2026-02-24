https://ria.ru/20260224/putin-2076456216.html
Путин поручил ФСБ наращивать эффективность контртеррористической работы
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил наращивать эффективность контртеррористической работы. РИА Новости, 24.02.2026
россия
Путин поручил ФСБ наращивать системную профилактику в сфере антитеррора