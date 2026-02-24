https://ria.ru/20260224/putin-2076455874.html
Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму
Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в ГД в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
политика
россия
владимир путин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
политика, россия, владимир путин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
