Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.02.2026
16:44 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/putin-2076455874.html
Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму
Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в ГД в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
политика
россия
владимир путин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму

Путин призвал исключить внешнее вмешательство в ход выборов в ГД

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в ГД в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную думу, в другие органы власти. Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Глава государства отметил, что нейтрализация подобных угроз - задача, в том числе, и Федеральной службы безопасности.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
