Противники России дойдут до предела в попытках навредить, заявил Путин
Противники России дойдут до предела в попытках навредить, заявил Путин
Противники РФ сами себя доведут до крайней черты в попытках нанести ущерб России, потом они об этом пожалеют, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на... РИА Новости, 24.02.2026
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Противники России дойдут до предела в попытках навредить, заявил Путин
Путин: противники РФ доведут себя до предела в попытках нанести ущерб России