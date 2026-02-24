Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил рост кибердиверсий зарубежных спецслужб
16:37 24.02.2026 (обновлено: 16:44 24.02.2026)
Путин отметил рост кибердиверсий зарубежных спецслужб
Путин отметил рост кибердиверсий зарубежных спецслужб
общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин отметил рост кибердиверсий зарубежных спецслужб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Значительное число преступлений в информационном пространстве, в том числе кибердиверсий зарубежных спецслужб, фиксируют год от года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Год от года статистика фиксирует значительное число преступлений в информационном пространстве, в том числе спланированных зарубежными спецслужбами кибердиверсий против нашей критически значимой инфраструктуры", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
